 

“Они самые преданные”: Роза Сябитова предпочла мужчинам собак

03.10.2020, 22:53, Разное

Недавно популярная телеведущая Роза Сябитова провела в разделе Stories своего микроблога в Instagram интерактивное общение с подписчиками. Отвечая на один из вопросов, знаменитость призналась. что предпочитает мужчинам собак.
Стоит отметить, что Роза Сябитова является одной из наиболее известных “свах”, целью которой является находить спутников жизни представительницам прекрасного пола. Однако семейная жизнь самой телеведущей не сложилась и своего избранника она пока не нашла. В рамках общения в Instagram один из фолловеров поинтересовался у хозяйки аккаунта, не присматривает ли она потенциального жениха из числа мужчин, участвующих в её передаче “Давай поженимся”. В ответ Сябитова призналась, что она уже дважды пыталась построить семейную жизнь с участниками своего телепроекта, однако оба раза в итоге оказались неудачными. Поэтому, как заявила телезвезда, ей пришлось завести собак.

“Они самые преданные!” – так аргументировала Сябитова свой душевный выбор на настоящий момент. Об этом пишет Bim.ru.



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