Мнение: Дженерал Моторс против Теслы, увольнения в Шелл и российская вакцина уже в Америке

03.10.2020, 22:35, Разное

1. Фанаты Илона Маска ехидно пишут в комментариях, что ключевой американский конкурент «Теслы», – раскрученная по тому же образу и подобию компания «Никола», – недавно была подвергнута медийному бичеванию и обвинениям в мошенничестве, а её основатель был вынужден уйти в отставку.

Действительно, акции клона «Теслы» заметно упали. Однако традиционный американский автогигант Дженерал Моторс вовсе не собирается отказываться от сделки по приобретению доли в «Николе», предполагающей производство машин под её брендом:

https://lenta.ru/news/2020/09/30/nikola/

Американский концерн General Motors намерен нарастить свою долю в производителе электрогрузовиков Nikola. После информации о сплочении конкурентов Tesla акции Nikola подскочили на 5 процентов, сообщает CNBC.

О стратегическом партнерстве компаний стало известно в начале сентября. Тогда сообщалось, что концерн станет владельцем 11 процентов акций Nikola стоимостью два миллиарда долларов.

Однако General Motors не будет платить за ценные бумаги, а займется производством пикапа Nikola Badger. В свою очередь, Nikola обязуется использовать аккумуляторную систему GM Ultium и технологию топливных элементов Hydrotec. Теперь GM хочет купить больше акций Nikola, но о какой доле идет речь, пока не уточняется.

Ранее в сентябре основатель компании Тревор Милтон покинул совет директоров компании, где он занимал пост исполнительного председателя. На его место назначен бывший вице-председатель General Motors и член совета директоров Nikola Стивен Гирски. Отставка Милтона произошла того, что компанию уличили в обмане. По информации фирмы Hindenburg Research, специализирующейся на судебно-финансовых исследованиях, на самом деле электромобили нерабочие и Nikola вводит потенциальных покупателей в заблуждение.

По большому счёту, Дженерал Моторс теперь совершенно всё равно, насколько мошенническим является проект «Никола» и есть ли у неё хоть какие-то реальные технологии и разработки. Главное, что это раскрученный бренд с большой капитализацией, который ДжиЭм сможет использовать в борьбе с Теслой и Маском.

2. Похоже, плохи дела у крупнейшей европейской нефтяной компании. Приходится увольнять десятую часть сотрудников:

https://lenta.ru/news/2020/09/30/oil_shortage/

Британо-нидерландский нефтегазовый гигант Shell массово уволит сотрудников в рамках реорганизации бизнеса из-за последствий пандемии коронавируса. Об этом пишет Bloomberg.

В общей сложности под сокращения до конца 2022 года попадут 10 процентов сотрудников или около девяти тысяч человек. В них входят 1,5 тысячи работников, согласившихся на добровольные сокращения в 2020 году. К 2023 году компания также планирует сократить расходы на 2-2,5 миллиарда долларов в год. В руководстве Shell пояснили, что компания должна оптимизировать процессы, упростить собственную организацию и стать более конкурентоспособной.

С одной стороны, возможность оптимизировать расходы, пускай даже таким образом, является сильной стороной традиционного западного бизнеса, которая обеспечивает его выживаемость во время кризисов.

С другой стороны, это говорит о том, что перспективы европейской энергетики отнюдь не радужные – на рост спроса, который покрыл бы содержание большого штата, там не рассчитывают.

Разумеется, под давлением современной европейской зелёной идеологии в Шелл официально поддерживают идею постепенного перехода компании на неуглеводородную энергетику. Но особого энтузиазма, похоже, это не вызывает. Несмотря на финансовые возможности нефтяного гиганта, ожидаемые затраты на вложения в зелёную энергию обещают быть колоссальными, а вот прибыли – нет.

Именно европейские компании больше всего рискуют пострадать под разгоняющимся зелёным катком. Любые же задержки и неудачи проекта по зеленизации Европы выгодны в первую очередь иностранным игрокам, в том числе и России (ведь это наши поставки топлива и электричества будут восполнять крайне вероятный дефицит энергии в европейских странах).

3. Россия продолжает оказывать помощь Венесуэле:

https://iz.ru/1068884/2020-10-03/maduro-poblagodaril-rossiiu-za-postavku-vaktciny-ot-koronavirusa

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил российский народ и лидера страны Владимира Путина за поставку первой партии вакцины от коронавируса.

Заявление со словами признательности Мадуро опубликовал в Twitter в пятницу, 2 октября.

«Спутник V» уже здесь! Мы стали первой страной в Западном полушарии, которая начала третью фазу клинических испытаний этой вакцины от коронавируса. От имени венесуэльского народа я благодарю президента Владимира Путина и российский народ за проявленную солидарность», — написал он.

Будет смешно, если нищая Венесуэла одной из первых в Америке сможет побороть утомившую всех эпидемию, а США без российской вакцины продолжат ставить рекорды по смертям от коронавируса.