Эксперты рассказали об особенностях белкового питания

03.10.2020, 22:17, Разное

Специалисты напоминают, что белок нужен человеческому организму для обновления клеток, но один белковый рацион вредит здоровью. Комплекс белкового питания могут составить эксперты, рассчитав уровень растительной и белковой еды.

Белок – протеин, а в его состав входят аминокислоты, которые соединены пептидной связью. Его можно получить из мяса, рыбы, орехов, ягод и фруктов, сам он в организме не вырабатывается. Есть белки полноценные и неполноценные. Первые имеются в продуктах животного происхождения и растительной еде. Полезен яичный белок, белок из творога и сыра. В неполноценных белках нет аминокислот, либо они в малом количестве. Такой тип белка имеется в пшенице.

Стоит помнить, что во время распада белка формируются определенные компоненты, наносящие вред почкам, а это значит, что одно белковое питание вредит организму. Нехватка же белка является следствием разных болезней – жирового гепатоза печени, дистрофии, нарушения иммунной системы. Лишний белок не может накапливаться, а распадается в печени и потом выводится выделительной системой. Если постоянно употреблять белковую пищу, то возникнет нарушение нервной системы, произойдет повреждение пищеварительной системы.

Полноценный белковый рацион может составить только специалист. Такое питание полезно кормящим матерям, подросткам, людям, занимающимся физическим трудом, но чаще всего необходимо спортсменам. Обычным людям в день нужно 80 г белка, а спортсмены употребляют его до 120 г. Также необходимо учесть и комбинацию растительной и «живой» еды.