 

Экипажу МКС посоветовали воспользоваться пакетами для обнаружения утечек воздуха

03.10.2020, 22:15, Новости дня

Экипаж МКС попросили найти место утечек воздуха со станции с помощью пластиковых пакетов и пленок, соответствующие переговоры космонавтов велись с подмосковным Центром управления полетами.

«Принято решение по открытию люка РО-ПрК (между рабочим отсеком и промежуточной камерой модуля «Звезда» – прим. ВЗГЛЯД). Специалисты рекомендовали (искать место утечки) с помощью пластиковых пленки и пакетов», – цитирует реплику специалиста центра, адресованную космонавту Анатолию Иванишину, РИА «Новости».

Пакеты необходимо разместить в разных местах «протекающего» отсека и закрепить их скотчем. В этом случае пластик схлопнется в местах, где со станции уходит воздух.

Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев ранее сообщал, что утечка воздуха в российском модуле «Звезда» на МКС «безумно малая».

Напомним, 26 сентября экипаж изолировался в российском сегменте МКС для поиска места утечки.

Утечка, обнаруженная в модуле «Звезда», превышает величину нормативных утечек, может потребоваться дополнительная доставка кислорода.

Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер заявили, что отдыхать ночью в каютах модуля, где они всегда спят, было некомфортно.



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