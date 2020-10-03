В Германии открыли памятник Горбачеву

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03.10.2020, 22:15, Новости дня

В городе Дессау-Росслау в субботу по случаю Дня германского единства открыли памятник советскому президенту Михаилу Горбачеву.

Это первый подобного рода монумент в Германии, передает ТАСС.

Монумент воздвигнут в «память о политике, создавшем своей деятельностью условия для перестройки и гласности, которые затем позволили осуществиться мирной революции [в ГДР] в 1989 году и германскому единству в 1990 году», сказал обер-бургомистр Дессау-Росслау Петер Курас.

Памятник изображает шагающего Горбачева, его создал скульптор Бернд Гебель из Галле. Средства на него были собраны жителями самого города. Статуя находится перед ратушей Дессау-Росслау.

Установить монумент Горбачеву предложил бывший глава города Ханс-Георг Отто. Он сообщал, что идею одобрили и местные жители, и власти.

В церемонии открытия принимали участие премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф, представители посольства РФ в Германии.

Газета ВЗГЛЯД писала, почему для многих пожилых восточных немцев воссоединение ГДР и ФРГ – это грустный праздник.

Сам Горбачев заявлял, что мир сегодня был бы стабильнее, безопаснее и справедливее, если бы Советский Союз удалось сохранить. Напомним, в развале СССР Горбачев обвинял первых руководителей России, а также назвал верным свое решение о сложении полномочий 23 года назад.



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