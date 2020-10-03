Азербайджан заявил о взятии под контроль семи сел в Карабахе
03.10.2020, 22:15, Новости дня
Азербайджанская армия в субботу взяла под контроль семь сел в прилегающих к Нагорному Карабаху районах, сообщил президент республики Ильхам Алиев.
«Сегодня [азербайджанская] армия освободила села Талыш Тертерского района, Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шейбей и Гуйджак Джебраильского района и Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района», – написал Алиев в своем Twitter.
Ранее в субботу азербайджанские военные заняли поселок Мадагиз в адегинском направлении, после чего Алиев переименовал село в Суговушан.
В субботу утром Минобороны Армении сообщило, что ВС Азербайджана перешли в наступление на южном и северном направлении в Нагорном Карабахе. Позже Армения сообщила об остановке наступления ВС Азербайджана армией обороны Карабаха.
Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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