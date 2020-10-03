 

Пашинян: Азербайджан и Турция задались целью продолжить геноцид армян

03.10.2020, 22:10, Новости дня

Действия Азербайджана и Турции в Нагорном Карабахе – это попытка продолжить геноцид армян ХХ века. Об этом в экстренном обращении к нации 3 октября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, запись размещена в его Facebook.

“Целью азербайджанcко-турецких разбойничьих банд является не только решение военно-политического карабахского вопроса. Они пришли не только для захвата территорий, сел и городов. Их цель – Армения. Их цель – продолжение политики геноцида армян”, – сказал глава правительства.

По его словам, около 150 высокопоставленных офицеров турецкой армии находятся на командных пунктах вооруженных сил Азербайджана и руководят военными действиями.

“Наши отряды добровольцев воюют на смерть на священной земле Арцаха (армянское наименование Нагорного Карабаха. – “ГОРДОН”). На этот момент имеем многочисленные человеческие потери – среди военных и гражданских. Вышло из строя большое количество боевой техники, но противник так и не смог решить ни одной стратегической задачи”, – заявил Пашинян.

Ուղերձով դիմում եմ ժողովրդին։

Ուղերձով դիմում եմ ժողովրդին։

Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Laupäev, 3. Oktoober 2020

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе вспыхнул самый масштабный за последние годы конфликт. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в “масштабной провокации”, обстреле позиций азербайджанской армии и объявило о начале “стремительного контрнаступления”. Армянские власти, в свою очередь, заявили, что азербайджанские военные инициировали наступление на Нагорный Карабах. Во время конфликта стороны используют танки, тяжелую артиллерию и авиацию. Сообщается о жертвах среди мирного населения.

Турция открыто заявляла о поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией. Турецкий президент Реджеп Эрдоган сказал, что Армения должна покинуть оккупированную ею территорию Нагорного Карабаха. При этом в Анкаре отрицают предоставление Азербайджану военной помощи, уверяя, что азербайджанская армия справляется с деоккупацией Карабаха сама.

В 1991 году при поддержке Армении Нагорный Карабах объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения. За время конфликта в регионе погибло более 30 тыс. человек.

Геноцид армян 1915 года привел к уничтожению армянской общины в Османской империи. По разным оценкам, было убито от 600 тыс. до 1,5 млн человек, миллионы армян были депортированы или бежали из Турции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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