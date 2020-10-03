Климкин: Жалею, что Украина не разорвала дипломатические отношения с Россией

03.10.2020, 22:10, Новости дня

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью “Радіо Свобода” 3 октября признался, что жалеет о сохранении Украиной дипломатических отношений с Россией.

“Жалею. И много раз говорил об этом. Причем публично. Для чего были дипломатические отношения? Отчасти это было использовано в построении наших исков к России. Но, главное, это была хотя бы минимальная поддержка и минимальная возможность помогать украинцам, которых даже во время войны в России более трех миллионов”, – заявил Климкин.

В частности, благодаря работе посольства и консульств в России Украина помогала своим политическим заключенным.

“Как человек и как бывший министр однозначно жалею”, – добавил он.

Бывший глава МИД рассказал, как предлагал представителям трех стран взять на себя консульские отношения с Россией, если бы Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой.

“Эти страны известны. Я просто не хочу их сегодня называть. Это такие нейтральные страны, которые очень часто берут на себя эти функции. И они были очень негативные по поводу того, чтобы как раз эти функции выполнять”, – пояснил Климкин.

Призывы разорвать дипломатические отношения с РФ звучали в Украине с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и спровоцировала военный конфликт на Донбассе. Однако отношения были сохранены, хотя и на более низком уровне, чем ранее: и Украина, и Россия еще в 2014 году отозвали своих послов для консультаций.

В марте 2015 года в парламенте было зарегистрировано постановление о разрыве дипотношений с РФ, но профильный комитет его отклонил. В очередной раз необходимость прекращения отношений с Россией начали обсуждать в ноябре 2017-го во время рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявлял, что разрыв дипотношений Рада рассматривать не должна, поскольку это прерогатива правительства.

Пятый президент Украины Петр Порошенко в 2016 году заявлял, что не поддерживает идею разрыва дипломатических отношений с Россией.