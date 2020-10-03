В Германии открыли памятник Горбачеву

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03.10.2020, 22:10, Новости дня

3 октября на площади Немецкого Единства в городе Дессау-Рослау (федеральная земля Саксония-Ангальт, ФРГ) открыт памятник первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачеву, сообщает Mitteldeutsche Zeitung.

Это первая скульптура в Германии, изображающая Горбачева в полный рост; в Берлине стоит бюст экс-генсека КПСС.

Создателем памятника является 77-летний скульптор из Галле Бернд Гебель. €45 тыс., потраченные на работу, были собраны за счет пожертвований.

Скриншот: ard.de

Открытие скульптуры состоялось в 30-ю годовщину объединения Германии: в этот день в 1990 году официально прекратила существование Германская Демократическая Республика. Годом ранее была разрушена Берлинская стена. Важная заслуга в этих событиях, как считают в Германии, принадлежит Горбачеву.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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