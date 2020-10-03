Фокина в контактную группу назначали коллективно, учитывая его опыт – Ермак

03.10.2020, 22:10, Новости дня

Уволенного из трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Витольда Фокина приглашали коллективно. Решение о его членстве в ТКГ принимали с учетом его политического опыта, заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак вечером 3 октября в эфире телеканала “Украина 24”.

“Господин Фокин родился на Донбассе, Прошел достаточно длительный путь, начинал от шахтера и работал на разных предприятиях. Он хорошо известен на Донбассе. Плюс у него большой политический опыт. Дважды премьер-министр”, – рассказал Ермак.

Глава ОПУ подчеркнул, что ТКГ – это консультационная площадка, а не представительство государства.

“Соответственно никакие решения, которые принимает ТКГ, не несут политических обязательств для государства Украина. Люди, которые там работают, делают это на общественных началах, не получают зарплату, и фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, которые могут эти решения уже юридически и политически принимать”, – отметил он.

Слова Фокина не совпадали с позицией украинской делегации в ТКГ, поэтому президент Украины принял решение исключить его, признал Ермак.

Он добавил, что если бы Фокин делал подобные заявления ранее, его не приглашали бы работать в ТКГ.

“Наша свобода, независимость есть одним из самых главных достижений. Каждый человек имеет право на собственную позицию, но если она становится публичной, этому должна быть оценка”, – добавил он.

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Рекомендовал его остальным переговорщикам Ермак. В интервью “1+1”, которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его.

После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что “неприятно поражены” высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его “мерзавцем и махровым идиотом”, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что “фокины” – это “диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости”.

Заместитель председателя парламентской фракции “Слуга народа” Евгения Кравчук выразила удивление в связи с тем, что личное мнение Фокина о ситуации на Донбассе не совпадает с официальной позицией украинской делегации.

Кравчук, его первый заместитель, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и заместитель Александр Мережко опубликовали заявление, в котором сказано, что они “неприятно удивлены” словами Фокина.

30 сентября Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.