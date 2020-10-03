Загадки острова Тенерифе

03.10.2020, 21:58, Разное

Есть места в мире, которые находятся вдали от проторенных туристических маршрутов, но привлекают к себе внимание причудливыми историями.

Одно из таких загадочных мест находится у берегов Африки и представляет собой на вид красивый "райский" остров. Однако, есть верить местным легендам, тут есть и потустороннее царство странных существ, и множество призраков, и даже база НЛО.

Остров Тенерифе находится в Атлантическом океане у побережья Марокко. Это самый большой и густонаселенный архипелаг Канарских островов и самое южное автономное сообщество Испании. Это также место с богатой культурой и природной красотой – тут есть величественный национальный парк Тейде – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, и остров привлекает около пяти миллионов туристов в год.

Здесь также есть множество мест, имеющих историческое значение, в том числе различные артефакты и руины, оставленные исконным коренным народом гуанчи с Канарских островов. Особенно известны мумии гуанчей, которые по качеству бальзамирования не отличаются от древнеегипетского.

Есть также загадочные пирамиды Гуимара, расположенные на юго-востоке острова недалеко от города Гуимар, которые представляют собой шесть прямоугольных террасных пирамидоподобных структур, построенных гуанчами по непонятным причинам.

В дополнение ко всему этому, на острове Тенерифе также есть своя доля странных преданий и рассказов о сверхъестественном и необъяснимом.

Возможно, самое странное место на острове – зияющее, вечно туманное ущелье, расположенное недалеко от Гуимара в провинции Санта-Крус-де-Тенерифе. Называемое Барранко-де-Бадахос, это место захватывающей природной красоты, которое привлекает множество туристов, но также тут происходит много аномального.

Одна из историй, которую часто вспоминают посетители ущелья, – это история о том, как они видели тут очень больших черных собак с густой, длинной шерстью и красными светящимися глазами. Собаки бродили по пустыне или выходили из пещер на склоне горы, а в некоторых случаях люди видели как они буквально растворялись в воздухе.

В преданиях гуанчей есть упоминания о красноглазых демонах Тибисена, так что ходят слухи, что эти странные собаки и есть те демоны. Или же наоборот, предания о демонах были основаны на случаях встреч гуанчей с этими загадочными животными.

Видели в этом ущелье и гуманоидных созданий. В одном отчете от 1912 года рассказывается, как два рабочих копали канаву для воды, когда встретили трех белых, неземных ангельских существ. Эти существа приблизились к ним и рассказали в каком месте можно копать, а в каком нельзя.

С тех пор о таких существах сообщалось регулярно. Обычно описывали, что они похожи на людей и носят белые развевающиеся одежды, а еще окружены ярким свечением.

Одна из самых известных встреч с этими существами якобы произошла между 1890 и 1910 годами, когда молодая девушка вышла в ущелье, чтобы собрать дикие груши, и больше не вернулась. Массовые поиски не помогли, но спустя десятилетия она якобы внезапно снова появилась в своей деревне, не постаревшая ни на день.

Она рассказывала жителям деревни, как встретила высокое существо в белой одежде, которое увело ее в пещеру. Там она оказалась в красивом саду, где было очень много таких же существ. По ее словам, она провела с ними совсем немного времени и не подозревала, что на самом деле прошло много лет.

Еще тут видели гуманоидных существ с крыльями, которые летали по воздуху. В июле 1991 года это существо якобы было сфотографировано человеком по имени Тейо Бермеджо, который сделал снимок, услышав звуки хлопающих крыльев в небе над собой.

Еще туристы часто видят тут различные летающие шары: огненные шары, электрические шары, а также непонятные темные теневые силуэты. Тут постоянно сбоят компасы, часы и электроника.

Некоторые туристы рассказывали, что внезапно ощущали себя потерянными и полностью дезориентированными, иногда они не помнили о том, что делали последние несколько часов, внезапно без причины теряли сознание в одном месте, а приходили в себя в другом и тд.

Были тут и случаи, когда туристы внезапно попадали в области, где полностью изменялся пейзаж и климат, а потом снова "выходили" в обычную реальность.

И конечно же здесь часто можно увидеть НЛО, а ущелье Барранко-де-Бадахос считается одним из самых интенсивных очагов НЛО на Канарских островах. Ходят устойчивые слухи, что тут находится одна из основных африканских баз НЛО.

Этот район стал настолько известен своими причудливыми явлениями, что его часто посещают исследователи паранормальных явлений, в частности, известные испанские исследователи Франсиско Падрон Эрнандес и Фернандо Хименес дель Осо. Они совершили несколько экскурсий по этому месту и считают, что в этом районе находятся порталы между мирами.