 

Беременная супруга Андрея Чуева подготовила детскую

03.10.2020, 21:53, Разное

Андрей Чуев и его супруга Виктория ожидают появления ребенка. Семья готовится встречать малыша и активно готовят детскую комнату.
На странице Instagram в режиме Stories Виктория и Андрей Чуев показывают, как семья готовится к рождению ребенка. Был куплен дом, но мечты о появлении малыша пришлось отложить, так как у звезды «ДОМ-2» были трудности со здоровьем и ему потребовалась консультация профессионалов. У супруги появились изменения с гормональным фоном, а у Андрея Чуева – тератозооспермия.

Из-за неполадок со здоровьем пара не хотела сразу обустраивать детскую комнату. Теперь же комната преобразилась и в ней появилась кроватка для ребенка, комод и пеленальный столик. Интерьер оформили в пастельных тонах, а в тон ему подобрали мягкие игрушки и плед. Ремонт в доме был сделан год назад и Андрей Чуев выступал в роли дизайнера. Он обустроил кухню и гостиную на первом этаже, в собственной спальне необычно оформили потолок, выбрав кедровые доски. Они считают, что благодаря им, даже легче дышать.

Напомним, что в своей социальной сети Виктория Чуева описывает и свой период беременности. Она признается, что ведет активный образ жизни и собственные обязанности ни на кого не перекладывает, но добавляет, что очень ждет свою маму.



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