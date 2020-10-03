 

Агрессивное поведение России в Черном море пробуждает у бывшего высшего офицера ВМС США в регионе воспоминания о временах «холодной войны»

03.10.2020, 21:45, Разное

Christopher Woody  Sep 24, 2020,

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter и румынский фрегат Regina Maria  в Черном море, 13 апреля 2020 г. US Navy/Lt. Andrew Stopchick

  • Активность вооруженных сил РФ и НАТО  сделало Черное море  горячей точкой на карте Европы.

  • Растущее военное присутствие с  обеих  сторон  привело к  столкновениям между Россией и ее соседями, входящими и не входящими в НАТО – коллизиям, которые, по словам отставного адмирала Джеймса Фогго, напоминают о конфликтах времен холодной войны.

«Агрессивное поведение РФ в Черноморском регионе является напоминанием об аналогичных действиях [Советского Союза] во время холодной войны», – заявил на этой неделе бывший высший офицер ВМС региона, ныне отставной адмирал Джеймс Фогго.

В то время как в  последние годы  Черное море стало горячей точкой  военной  активности  в  регионе, тревожные действия РФ имеют более давнюю историю, сказал Фогго  во вторник во время мероприятия, организованного Центром анализа европейской политики.

Вторжение в Грузию в 2008 году стало неожиданностью для военного руководства США, как и вторжение на Украину в 2014 году, хотя «этого, вероятно, не должно  было  быть», – сказал Фогго, добавив, что “позднейшие  убийства и отравления в Европе – в  очередной раз  указывают на то, что России  нельзя доверять”.

«Что меня  беспокоит, так это повторение,  раз  за  разом, тех агрессивных провокационных действий, которое  происходит в Черноморском регионе», – сказал Фогго, конкретно указывая на Азовское море, которое отделено от остальной части Черного моря Керченским проливом.

Автомобильно-железнодорожный мост, соединяющий материковую часть РФ с Крымским полуостровом через Керченский пролив, 25 апреля 2018 года. REUTERS / Павел Ребров

РФ построила через этот пролив  мост, который Путин открыл, проведя  по  нему  поезд.  Мост не только соединяет материковую часть РФ с Крымом, но и является частью усилий по изоляции  украинской территории на прилегающей к  Азовскому  морю от Черного моря, сказал Фогго.

«Меня беспокоит, что эта модель Азовского моря … может быть экспортирована в остальную часть Черного моря», – сказал Фогго в связи с инцидентом в ноябре 2018 года, когда российские корабли обстреляли и протаранили украинские корабли, идущие в Азовское море.

РФ утверждала, что корабли незаконно вошли в ее воды, но ее действия были расценены как нарушение как морского права, так и соглашения о проходе через пролив. Украинские моряки содержались под стражей до сентября 2019 года – «в  нарушение Женевской конвенции», – сказал Фогго, – а их корабли не возвращали до ноября того же года.

«Таким образом, русские представляют угрозу, – сказал Фогго, – и это стало  так  не  в одночасье».

Фогго указал на инцидент между американскими и советскими кораблями в феврале 1988 года, когда американские корабли прошли через акваторию, которую Советский Союз считал своими территориальными водами, недалеко от Крыма.

Советский фрегат «Беззаветный»  протаранил крейсер ВМС США «Йорктаун» в Черном море, 12 февраля 1988 г. ВМС США

«Американские корабли вошли в 12-мильную  зону, заявленную  Советским Союзом,  это  было  сделано   в рамках  политики, периодически подтверждаемой ВМС  США  – о  праве прохода в водах, превышающих 3-мильную территориальную границу, признанную Соединенными Штатами», – писала  тогда  The New York Times.

Анонимные официальные лица, на которые сослалась The Times, также заявили, что операция была направлена ​​на сбор разведданных о советской обороне.

Советские корабли предупредили корабли ВМФ, крейсер Yorktown и эсминец Caron, что они будут  вытолканы, если не вернутся в международные воды. Корабли США не подчинились, а Советы выполнили  обещанное, нанеся незначительный ущерб кораблям США.

«Это было в некотором роде знаковое событие», – сказал Фогго во вторник. «Когда я  увидел происходящее  в  Азовское море, –  то  же  самое, но  в меньшем масштабе … это вернуло те воспоминания».

«Они действительно не изменились. Они не приняли международные институты, стандарты и нормы», – сказал Фогго о россиянах. «Я считаю, что они опасны, и их нужно обуздывать».

Будущее Европы

Корабли ВМС Украины во время учений Sea Breeze 2020 в Черном море, 21 июля 2020 г. ВМС США / Предоставлено ВМС  Украины 

РФ и Украина остаются в состоянии «замороженного конфликта», сказал Фогго, а напряженность  между Россией и НАТО с 2014 года  только обострились. Хотя существуют юридические ограничения на пребывание в море кораблей из стран, не имеющих  выхода  к Черному морю, США и НАТО сделали это пребывание  постоянным.

«Я сделал все, что было в моих силах … чтобы ввести корабли в Черное море либо под “зонтиком” США с союзниками и партнерами на двусторонней основе, либо, что мне больше всего нравится, –  на многосторонней основе с НАТО», – сказал Фогго, возглавлявший  ВМС США в Европе  и Африке  и  Командование объединенных сил  союзников с октября 2017 года до середины июля 2020 года.

«Я думаю, что нам необходимо поддерживать присутствие  очень высокого уровня», чтобы «подавить приливы», созданные Россией там, – добавил Фогго.

Это присутствие не ослабло после выхода на пенсию Фогго. Через несколько дней после его ухода  начались украинско-американские учения «Си Бриз» с участием других стран Черного моря и стран НАТО,  начались  с ряда морских учений и тренировок с участием самолетов США.

“Стычки” между самолетами США и НАТО и российскими истребителями также стали обычным явлением в регионе, при этом США часто критикуют то, что они считают «небезопасным и непрофессиональным» поведением российских пилотов.

Стратегическое значение Черноморского региона для РФ и НАТО означает, что локальные события могут иметь геополитическое значение для всего  региона и континента.

«По нашей оценке, Черноморский регион является центральным местом соперничества между Россией и Западом за будущее Европы», –  сказал этим летом  Стивен Дж. Фланаган, старший политолог из корпорации RAND.



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