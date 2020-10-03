Агрессивное поведение России в Черном море пробуждает у бывшего высшего офицера ВМС США в регионе воспоминания о временах «холодной войны»

03.10.2020, 21:45, Разное

Christopher Woody Sep 24, 2020,

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter и румынский фрегат Regina Maria в Черном море, 13 апреля 2020 г. US Navy/Lt. Andrew Stopchick

Активность вооруженных сил РФ и НАТО сделало Черное море горячей точкой на карте Европы.

Растущее военное присутствие с обеих сторон привело к столкновениям между Россией и ее соседями, входящими и не входящими в НАТО – коллизиям, которые, по словам отставного адмирала Джеймса Фогго, напоминают о конфликтах времен холодной войны.

«Агрессивное поведение РФ в Черноморском регионе является напоминанием об аналогичных действиях [Советского Союза] во время холодной войны», – заявил на этой неделе бывший высший офицер ВМС региона, ныне отставной адмирал Джеймс Фогго.

В то время как в последние годы Черное море стало горячей точкой военной активности в регионе, тревожные действия РФ имеют более давнюю историю, сказал Фогго во вторник во время мероприятия, организованного Центром анализа европейской политики.

Вторжение в Грузию в 2008 году стало неожиданностью для военного руководства США, как и вторжение на Украину в 2014 году, хотя «этого, вероятно, не должно было быть», – сказал Фогго, добавив, что “позднейшие убийства и отравления в Европе – в очередной раз указывают на то, что России нельзя доверять”.

«Что меня беспокоит, так это повторение, раз за разом, тех агрессивных провокационных действий, которое происходит в Черноморском регионе», – сказал Фогго, конкретно указывая на Азовское море, которое отделено от остальной части Черного моря Керченским проливом.

Автомобильно-железнодорожный мост, соединяющий материковую часть РФ с Крымским полуостровом через Керченский пролив, 25 апреля 2018 года. REUTERS / Павел Ребров

РФ построила через этот пролив мост, который Путин открыл, проведя по нему поезд. Мост не только соединяет материковую часть РФ с Крымом, но и является частью усилий по изоляции украинской территории на прилегающей к Азовскому морю от Черного моря, сказал Фогго.

«Меня беспокоит, что эта модель Азовского моря … может быть экспортирована в остальную часть Черного моря», – сказал Фогго в связи с инцидентом в ноябре 2018 года, когда российские корабли обстреляли и протаранили украинские корабли, идущие в Азовское море.

РФ утверждала, что корабли незаконно вошли в ее воды, но ее действия были расценены как нарушение как морского права, так и соглашения о проходе через пролив. Украинские моряки содержались под стражей до сентября 2019 года – «в нарушение Женевской конвенции», – сказал Фогго, – а их корабли не возвращали до ноября того же года.

«Таким образом, русские представляют угрозу, – сказал Фогго, – и это стало так не в одночасье».

Фогго указал на инцидент между американскими и советскими кораблями в феврале 1988 года, когда американские корабли прошли через акваторию, которую Советский Союз считал своими территориальными водами, недалеко от Крыма.

Советский фрегат «Беззаветный» протаранил крейсер ВМС США «Йорктаун» в Черном море, 12 февраля 1988 г. ВМС США

«Американские корабли вошли в 12-мильную зону, заявленную Советским Союзом, это было сделано в рамках политики, периодически подтверждаемой ВМС США – о праве прохода в водах, превышающих 3-мильную территориальную границу, признанную Соединенными Штатами», – писала тогда The New York Times.

Анонимные официальные лица, на которые сослалась The Times, также заявили, что операция была направлена ​​на сбор разведданных о советской обороне.

Советские корабли предупредили корабли ВМФ, крейсер Yorktown и эсминец Caron, что они будут вытолканы, если не вернутся в международные воды. Корабли США не подчинились, а Советы выполнили обещанное, нанеся незначительный ущерб кораблям США.

«Это было в некотором роде знаковое событие», – сказал Фогго во вторник. «Когда я увидел происходящее в Азовское море, – то же самое, но в меньшем масштабе … это вернуло те воспоминания».

«Они действительно не изменились. Они не приняли международные институты, стандарты и нормы», – сказал Фогго о россиянах. «Я считаю, что они опасны, и их нужно обуздывать».

Будущее Европы

Корабли ВМС Украины во время учений Sea Breeze 2020 в Черном море, 21 июля 2020 г. ВМС США / Предоставлено ВМС Украины

РФ и Украина остаются в состоянии «замороженного конфликта», сказал Фогго, а напряженность между Россией и НАТО с 2014 года только обострились. Хотя существуют юридические ограничения на пребывание в море кораблей из стран, не имеющих выхода к Черному морю, США и НАТО сделали это пребывание постоянным.

«Я сделал все, что было в моих силах … чтобы ввести корабли в Черное море либо под “зонтиком” США с союзниками и партнерами на двусторонней основе, либо, что мне больше всего нравится, – на многосторонней основе с НАТО», – сказал Фогго, возглавлявший ВМС США в Европе и Африке и Командование объединенных сил союзников с октября 2017 года до середины июля 2020 года.

«Я думаю, что нам необходимо поддерживать присутствие очень высокого уровня», чтобы «подавить приливы», созданные Россией там, – добавил Фогго.

Это присутствие не ослабло после выхода на пенсию Фогго. Через несколько дней после его ухода начались украинско-американские учения «Си Бриз» с участием других стран Черного моря и стран НАТО, начались с ряда морских учений и тренировок с участием самолетов США.

“Стычки” между самолетами США и НАТО и российскими истребителями также стали обычным явлением в регионе, при этом США часто критикуют то, что они считают «небезопасным и непрофессиональным» поведением российских пилотов.

Стратегическое значение Черноморского региона для РФ и НАТО означает, что локальные события могут иметь геополитическое значение для всего региона и континента.

«По нашей оценке, Черноморский регион является центральным местом соперничества между Россией и Западом за будущее Европы», – сказал этим летом Стивен Дж. Фланаган, старший политолог из корпорации RAND.