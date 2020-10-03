Откуда взялся серый человек? – Личное мнение

03.10.2020, 21:40, Разное

На Камчатке происходит массовая гибель животных ввиду развернувшейся там экологической катастрофы. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов выступил с официальным заявлением по этому поводу.



Владимир Солодов. Соцсети

И это его выступление подействовало на меня, как запах свежей крови на хищника.

Вот, собственно, само выступление. Оно — меньше минуты. И, тем не менее, постарайтесь не заснуть при его просмотре.

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Слушать губернатора невозможно — настолько он зубодробительно скучен. Ни лидерской харизмы, ни хотя бы минимального бытового обаяния. Абсолютно серый человек со странной, как мне показалось, для чиновника такого ранга биографией.

«И в чём же странность биографии губернатора?» — спросите вы.

«Может, в её официальном отсутствии?» — отвечу я.

Я, как и, уверена, вы, обратила внимание на молодой возраст Солодова. Полезла гуглить: из какой семьи, кто родители.

Основываясь на своих личных наблюдениях скажу: в нашей стране губернаторами в 38 лет просто так не становятся. Согласны, или я не права?

Так вот: не нашла. В той же всезнайке «Википедии» — ни слова ни о родителях Солодова, ни о его детстве.



Скриншот. Википедия.

Прям человек без детства, человек из ниоткуда.

Где первые 20 лет жизни губернатора?

Потерялись?

По-моему, очень странно. А вы что думаете?