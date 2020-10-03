 

Компания Chery в сентябре увеличила продажи в РФ в 2,5 раза

03.10.2020, 21:35, Новости дня

Китайская марка Chery продолжает демонстрировать стабильный прирост продаж на рынке России.

Указывается, за предшествующий месяц автомобиль Chery показали прирост спроса в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Таком образом, россияне в сентябре приобрели около 1,5 тысяч машин. Также указывается, что за первые полгода на отечественном рынке удалось реализовать свыше 6,3 тысяч машин китайского бренда, что наполовину больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.

Также нужно отметить, что самым востребованным у россиян остается модель кроссовера Chery Tiggo 4, которая имеет 46% от общей доли продаж в прошлом месяце. Более того, на втором месте полноразмерный кроссовер Tiggo 8 с 323 сделками в сентябре.



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