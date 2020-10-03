Компания AMD прекращает выпуск видеокарты Radeon RX 5700

03.10.2020, 21:35, Новости дня

Как сообщают компетентные источники, компания AMD уже прекратила производство видеокарты Radeon RX 5700. Также стало известно о скором снятии с конвейера RX 5700 XT.

Впрочем, инсайдер не исключает, что производитель продолжит выпуск мелких партий RX 5700, если на них будут поступать специальные заказы. В таком «подвешенном» состоянии устройство будет находиться лишь до первого квартала будущего года.

Очевидно, компания AMD готовит производственные мощности для выпуска новых моделей видеокарт. Речь может идти о серии Radeon RX 6000, технические параметры которой пока неизвестны. Кроме того, ранее в сети появилась информация о грядущем выходе трех новых моделей Navi с количеством вычислительных блоков от 32 до 80.