Диетолог назвала оптимальную пищу для обеда офисных работников

03.10.2020, 21:17, Разное

Диетолог Нурия Дианова дала ряд советов по правильному питанию. Эксперт назвала оптимальную пищу для обеда офисных работников и стоит ли пить после еды.

Правильный рацион важен для поддержания общего тонуса и здоровья органов и систем человека. Способ жизни и работы сказывается на человеке и неправильное питание может только усилить негативное влияние при сидячем способе работы. Нурия Дианова рассказала, как правильно сделать выбор в меню для обеда работников офиса. По мнению специалиста-диетолога, главную роль в этом играет не само блюдо, которое работник приносит из дома или заказывает в столовой. Главное условие здорового организма – наличие в рационе супов и салатов.

При этом стоит отметить, что большинство предложений так называемых «бизнес-ланчей» состоит из вторых блюд. В них же содержатся не только белки благодаря мясу, но и углеводы. Клетчатка же довольно часто в таких меню содержится в малом количестве. Этим ценным элементом для поддержки организма организм может насытиться из различных супов и салатов. В то же время на столе обязательно должно быть и горячее блюдо, суп при этом не должен превышать по объему 200-граммовую тарелку.

Стоит также учесть, что это блюдо может и полностью заменить комплексный обед. Однако это может быть только если в нем содержится достаточно мяса и овощей. Напитки же диетолог рекомендует ограничить, поскольку они растягивают стенки желудка. В условиях сидячей работы работников офиса, пишет «Слово и дело», это приведет к дискомфорту, поэтому питье после употребления обеда лучше перенести на более позднее время.