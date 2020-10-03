Мнение: В глазах появилась белая пелена

03.10.2020, 20:50, Разное



Та самая девушка из Инстаграмма

Какая-то непонятная и крайне зловещая экологическая катастрофа на Камчатке: что-то слили (или, видимо, сливали долго и упорно) в океан – и в итоге досливались. Начали массово гибнуть местные морские животные, киты выбрасываются на берег, черт знает что происходит! При этом власти абсолютно ни в чем не признаются. Китайцы нашли выход: они придумали, что “нашли на упаковках с российским минтаем” (выловленным в тех краях!) некие “следы коронавируса” (!!) – и отказались их покупать. Корона ведь нынче универсальная отмазка, крыть нечем.

Меня, однако, неприятнее всего поразило – в каком-то экзистенциальном смысле – то, что пострадали… просто отдыхающие на море! Какой-то вообще плевок в рожу: позакрывали границы, отдыхать в Европе нельзя – призвали “отдыхайте на Родине!”, это, типа, так патриотично. Ну ладно, люди вон поехали в том числе на Камчатку – там, оказывается, есть пляжи и даже считается, что очень хорошие места для серфинга. Вот оно, импортзамещение!

А там оказалась засада: ты купаешься в океане, ходишь под парусом, плюешь на Италию-Францию, “у нас своя Камчатка есть!” – а в это время в воду кто-то незаметно постоянно подливает какое-то крайне токсичное дерьмо! От которого не только морские обитатели гибнут – которое постепенно даже глаза разъедает!

Вон, “База” ссылается на инстаграмм одной такой девушки-серфингистки, которая едва без глаз не осталась на таком “отдыхе”:

«Вчера мне диагностировали химический ожог роговицы. В 2020 оказаться в центре экологической катастрофы уже не кажется чем-то необычным.

Я приехала серфить на Камчатку ещё в августе, первые симптомы появились около трёх недель назад: в глазах появлялась белая пелена, зрение ухудшалось, сухость. Тогда я не придала этому значения, ведь в основном мы катались под ярким солнцем, в сочетании с водой и солью — мне казалось это естественной реакцией. В один день я перестала различать предметы на расстоянии трех метров, в этот же день услышала похожие жалобы от других ребят, на Халактырском пляже всего три лагеря и в каждом были одинаковые симптомы. Кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Это из ощутимых последствий сейчас, чем мы отправились и что с этим будет дальше — вопрос.

Никаких сообщений или предупреждений от властей по поводу утечки на тот момент не было. Официально их нет и сейчас. Пробы воды взяли практически сразу, но в итоге — тишина.

Я не хочу наводить панику или кидаться беспочвенными обвинениями, но за неделю мы не получили ни одного ответа. И я очень сомневаюсь, что все это пройдёт само и без последствий для обитателей океана. Мол «поболит и перестанет». Не перестанет».

Что эти суки туда слили, интересно?? Пишут, что вроде бы пестициды… Но какие пестициды на Камчатке?! Скандал уже такой, что вроде как СК “начал проверку по гибели морских животных”. Дело, однако, выходит явно политическое – отравление Мирового океана, из чего следует, что (как и во всех прочих случаях отравлений) даже уголовного дела не заведут. Хотя тут ведь не только “морских животных”, тут и людей потравили.

Предвижу злорадный “классовый” вой – “а нехрен на Камчатку ездить, богатеи, дома надо сидеть, на самоизоляции, в ванной купаться!” Случай с журналисткой из Нижнего показывает, что и дома в благословенной РФ не отсидишься – назовут свидетелем и вышибут дверь в ванной, ныряй не ныряй…