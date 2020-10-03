Мнение: Все-все-все о феррарской династии д’Эсте. В ярких красках

03.10.2020, 20:30, Разное

Вышла книга, которая обязательно нужна всем, кто интересуется историей искусства. Не просто историей искусства ренессансной Италии, а просто историей искусства, всей, целиком, мировой. Потому что то, что творилось в городке Феррара в течение всего нескольких десятилетий на мировое искусство оказало влияние чрезвычайное, став одним из краеугольных камней культуры (Пизанелло, Мантенья, Леонардо, Тициан и проч.)

Книга называется "Династия д'Эсте. Политика великолепия. Ренессанс в Ферраре", автор Павел Алешин.

Давно я не испытывала такого наслаждения, просто взяв книгу в руки, начав ее листать и вчитываться.

Алешина те, кто интересуется Ренессансом, в России отлично знают, в первую очередь, как человека, который переводит те стихи великих итальянских классиков той эпохи, до которых не дошли руки у советских переводчиков. Однако вообще он и искусствовед. у него есть и диссертация по феррарской династии д'Эсте, на базе которой книга была создана.

Однако ж не стоит бояться в данной книге диссертационной сухости, тут этого вообще нет.

Это прекрасным легким языком написанная история династии, правящего дома, через портреты ее выдающихся представителей, созданные как историческими фактами, так и личностями тех художников и поэтов, которых они вдохновляли и кормили.

Очень важно, что в книге множество стихов, некоторые из которых печатаются впервые. Для итальянского владыки посвященная ему поэзия является столь же важной составляющей его имиджа, как и написанный маслом портрет. То, что всегда вызывало у меня досаду, например, в переводной литературе про династию Медичи – это отсутствие стихов или, что еще трагичнее, их подстрочный перевод, причем с английского.

Тут же они сверкают как бриллианты, делая образы владык из династии Эсте максимально выпуклыми.

Огромное место, разумеется, отведено и настоящим портретам кистью, изображающих этих людей.

Текст логичен, ясен, вмещает все нужное — и какие палаццо они строили, и в какие военные походы ходили.

Дикое наслаждение доставляет полиграфия и иллюстрирование. На каждом, реально, на каждом развороте тебя встречает сокровище изобразительного искусства.

Когда я перевернула последнюю страницу этого издания, я испытала истинное страдание. Потому что Павел Алешин вряд ли напишет такое же про Гонзага, Медичи, Сфорца, Висконти, Фарнезе и Борджиа.

А они очень нужны, такие! Чтобы на каждый дом — отдельный том!

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