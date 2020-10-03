Мнение: Доля услуг в экономике, раздача денег на рестораны и начало второй волны

03.10.2020, 20:25, Разное

1. Одной из главных ошибок советской власти было слабое развитие сектора услуг в экономике. Промышленность, конечно, тоже крайне важна, особенно в предвоенное время, однако построить сильную экономику без развитой сферы услуг невозможно. Как видно по заглавной таблице, Россия до сих пор отстаёт от западных стран по доле услуг в ВВП:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/dolia-promyshlennosti-i-uslug-v-ekonomike-rossii-ssha-i-kitaia-5f687299b142594c5389e02e

Руководство страны осознавало проблему, и после войны, во времена Хрущёва и Брежнева, пыталось выправить ситуацию. Разумеется, все попытки провалались.

Во-первых, советский социализм вынужден был из идеологических соображений душить все ростки свободы предпринимательства, а без частной инициативы сфера сервиса и услуг развиваться не может.

Во-вторых, по той же причине классом-гегемоном и главной опорой власти в социалистическом обществе был назначен рабочий пролетариат. Пойти на существенное снижение числа рабочих в пользу работников сферы обслуживания руководство страны не могло.

Для современной России сложившееся отставание является одновременно и проблемой, и отличной возможностью. Развитие сферы услуг, наряду с ростом сельского хозяйства, всё ещё является одним из главных резервов роста нашей экономики.

2. Впрочем, не нужно впадать в крайности. Если ваша экономика почти сплошь состоит из услуг, да ещё и непереводимых в онлайн-формат (вроде туризма), то в эпоху коронавируса ваши дела плохи. Для спасения местных рабочих мест приходится идти на очень рискованные меры:

https://lenta.ru/news/2020/10/02/500/

Власти американского штата Гавайи потратят 75 миллионов долларов на программу Hawaii Restaurant Card, в рамках которой безработным раздадут карты на 500 долларов, сообщает KHON2.

Потратить деньги можно только на походы по ресторанам штата в период с 20 октября по 15 декабря. Как утверждает Honolulu Civil Beat, получить карту смогут порядка 100 тысяч человек, подавать специальную заявку им для этого не надо.

Пополнить карты будет нельзя, однако никаких ограничений в использовании не предусматривается. Средства можно тратить не только на еду, но и на чаевые и алкоголь.

По мнению авторов программы, такая помощь поддержит не только ресторанную отрасль, но и других участников цепочки, например, местных фермеров. В то же время сами рестораторы опасаются, что люди начнут тратить деньги в заведениях неместных компаний, то есть выделенные деньги уйдут из экономики.

3. За последние дни окончательно стало ясно, что избежать осенней волны коронавируса не удастся, в том числе и России. Во многих городах начинают заново вводить ограничения, а ежесуточное число заражённых снова подскочило до более чем 9000 в день:

https://lenta.ru/news/2020/10/01/stop/

К счастью, почти завершены испытания первой в мире российской вакцины против ковида, так что худшего сценария, вероятно, нам удалось избежать.

Интересно, что Всемирная организация здравоохранения на этот раз выступает против введения жёсткого карантина:

https://ria.ru/20201002/lockdown-1578118743.html

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович призвала избегать повторного введения жестких ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции.

“Реакция на пандемию в октябре — она не такая, как в феврале. Потому что мы знаем вирус, мы хорошо понимаем, как он себя ведет, поэтому мы можем давить на него, но сохранять при этом социально-экономическую жизнь”, — сказала Вуйнович в интервью Forbes.

По ее словам, локдауны парализуют экономику, а также систему здравоохранения, из-за чего возникают проблемы с лечением других болезней — сердечно-сосудистых, онкологических, диабета. Помимо этого, идет давление на психику людей.