Ученые рассказали о передающихся через наличные деньги болезнях

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03.10.2020, 20:17, Разное

Ученые провели анализ ряда исследований, касающихся изучения вреда, который могут принести здоровью человека наличные деньги. По словам исследователей, главными носителями опасности являются “проживающие” на купюрах микроорганизмы.
Как информировали ученые, на поверхностях денежных купюр могут находится опасные микробы или бактерии около 3 тысяч видов. Такие микроорганизмы способны вызвать болезни кожи или дыхательных путей. В частности, проникновение таких патогенов в организм чревато появлением простудных заболеваний, пневмонии, заражением стафилококковой или кишечными инфекциями. Специалисты отметили, что наибольший риск несут банкноты средних и низких номиналов, так как именно они чаще всего используются в обороте и подвержены соприкосновению с разными источниками.

Эксперты подчеркнули, что немаловажную роль в профилактике инфицирования играет иммунная система индивидуума – риск заражения человека с сильным иммунитетом почти вдвое ниже, чем у жителя планеты с ослабленным. Тем не менее, опасность все же присутствует, поэтому исследователи рекомендуют не пренебрегать мерами предохранения. В частности, простейшим из них является тщательное мытье рук с мылом после использования наличных денежных средств.



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