В столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики раздались взрывы

03.10.2020, 20:08, Новости дня

В черте столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта раздались несколько взрывов.

Около 20.20 (19.20 мск) в городе включили сирену воздушной тревоги, которая обычно предзнаменует появление ударных или разведывательных беспилотников, передает РИА «Новости».

Сирена проработала необычно долгое время, около часа. Вслед за ней прогремели четыре взрыва, их было слышно в городской черте.

Какие именно объекты обстреляли, и есть ли жертвы, пока не сообщается.

МИД непризнанной республики заявил, что азербайджанские военные ведут обстрел Степанакерта.

В субботу премьер Армении Никол Пашинян заявил, что переговоры по урегулированию конфликта в Карабахе возможны только после остановки боевых действий со стороны Азербайджана.

Также 3 октября армянская сторона сообщила, что армия обороны Карабаха остановила широкомасштабное наступление азербайджанских военных.

В пятницу Армения объявила, что карабахские силы уничтожили пять самолетов и три вертолета.