 

Новая Каледония проведет второй референдум о независимости от Франции

03.10.2020, 20:05, Новости дня

Жители заморской территории Франции Новая Каледония 4 октября выйдут на референдум по вопросу о независимости, сообщает RFI.

Они ответят на вопрос: “Желаете ли вы, чтобы Новая Каледония получила полный суверенитет и стала независимой?” В референдуме могут принять участие около 180 тыс. человек.

В ноябре 2018 года подобный референдум уже проводился, 56,7% высказались против отделения от Франции.

Сторонники независимости, имеющие две трети кресел в новокаледонской ассамблее, инициировали повторный плебисцит.

Согласно соглашению 1998 года, Новая Каледония имеет право трижды проводить референдум о самоопределении. Сейчас это французская территория с широкой автономией.

По информации France Info, данные соцопросов, проводимых в Новой Каледонии, не публикуются по требованию заказчиков. Единственный открытый опрос состоялся в марте, тогда 57% респондентов высказались против независимости.

Новая Каледония является французской территорией с 1853 года. Она расположена в Тихом океане, на островах архипелага проживает около 270 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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