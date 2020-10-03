 

Взрыв в Афганистане унес жизни 15 человек. Власти страны обвинили в теракте талибов

03.10.2020, 20:05, Новости дня

На востоке Афганистана взорвался заминированный автомобиль. Погибли 15 человек, более 30 человек получили ранения. Об этом сообщает афганский канал Tolo News 3 октября со ссылкой на информацию властей провинции Нангархар.

По данным представителя местной администрации, взрыв произошел неподалеку от резиденции губернатора провинции Нангархар в округе Ганихил. Сразу после взрыва боевики атаковали здание, но их убили местные силы безопасности.

Афганское правительство обвинило в нападении экстремистскую группировку “Талибан”. 

Президент Афганистана назвал нападение непростительным преступлением.

“Талибан в сговоре с другими террористическими группами продолжает свою террористическую деятельность, ежедневно убивают мирных жителей и разрушают инфраструктуру”, – говорится в заявлении президентского дворца.  

Он подчеркнул, что, хотя талибы и подписали соглашение с США, они не выполнили взятых на себя обязательств и лишь прекратили нападения на иностранные войска.

Движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории страны. С 2009 года, когда миссия ООН по содействию Афганистану начала документировать потери, в стране в результате боевых действий погибло более 100 тыс. человек, сообщил телеканал Al Jazeera. 

29 февраля 2020 года США и “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает постепенный вывод всех сил США и международной коалиции из Афганистана при условии, что талибы выполнят свою часть сделки: начнут переговоры с афганским правительством, будут соблюдать перемирие и препятствовать использованию территории Афганистана для деятельности, угрожающей безопасности США и их союзников.

США планируют работать с Советом Безопасности ООН для снятия санкций с членов движения “Талибан”.

2 марта талибы сказали, что прекращают перемирие в Афганистане и возобновляют военные операции против афганских военных “в обычном режиме”. Атаковать иностранный контингент в связи с соглашением между “Талибаном” и США они не будут.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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