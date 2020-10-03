«Стандарт» и ошибки адвоката

03.10.2020, 20:00, Разное

Михаил Ефремов написал письмо из изолятора.

На этот раз, придя в себя в следственном изоляторе, Михаил Ефремов открестился от своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, наверное, уже сознательно и искренне — в отличие от разрыва соглашения с ним и заключения нового с ним же по ходу процесса, когда это было сделано с целью затянуть время и, видимо, по совету самого Пашаева.

Вопрос об отношениях Ефремова со своим защитником лежит скорее в этической плоскости, а что имеет правовое значение, так это факт лишения его статуса адвоката — уже в четвертый раз, и теперь Северо-Осетинской палатой адвокатов, хотя бы и уже после завершения процесса в первой инстанции.

Новые защитники Ефремова ни первое, ни второе не комментируют, и правильно делают, зато факт лишения Пашаева статуса интересно прокомментировал мой бывший однокурсник, имеющий уже 25-летний стаж адвокатской практики в США, Владимир Богорад.

Он указал, что по существующим в США прецедентам в подобном случае приговор был бы отменен в связи с отсутствием у обвиняемого надлежащей защиты.

В 1984 году Верховный суд США по делу «Стрикленд против Вашингтона» указал, что неэффективная помощь адвоката (Ineffective assistance of counsel) является основанием для отмены приговора, если подсудимый (или его новая защита) сумеет доказать, что действия адвоката не соответствовали «стандарту» и «если бы не непрофессионализм и ошибки адвоката, итог судебного разбирательства был бы иной».

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В РФ подобной практики до сих пор не было, но она ни в чем и не противоречит российскому законодательству, и апелляционная инстанция, на мой взгляд, могла бы к ней присмотреться. Едва ли можно вести речь об отмене решения первой инстанции (и за глупость приходится платить), но апелляция может смягчить приговор Ефремову и на том основании, что под влиянием лишенного статуса Пашаева он занимал ложную позицию, от которой теперь отказался.

Леонид Никитинский

обозреватель, член СПЧ