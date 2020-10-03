Ученые: Клетки иммунной системы совершают «самоубийство» для защиты организма от вирусов

03.10.2020, 19:53, Разное

Ученые сообщили, как различные клетки иммунитета взаимодействуют, вызывая личную смерть, чтобы оказывать помощь организму в борьбе с инфекцией. Статью соответствующего содержания опубликовали в издании Nature Immunology.

Профессор Медицинского центра Университета Рочестера (URMC) Минсу Ким объяснил, что иммуннитет людей состоит из разных типов клеток, работающих слаженно. При проникновении коронавируса или вируса гриппа в организм ему необходимо несколько дней для наращивания эффективного ответа на инфицирование. Опыт, проведенный учеными, показал, что клетки нейтрофилы обеспечивают ресурс для остальных клеток и их выживания, чтобы усиливалась иммунная реакция организма против вирусов.

Нейтрофилы считаются важной частью сил, которые работают на предупреждение вирусных и бактериальных агрессоров. Циркулирующие в крови лейкоциты являются нейтрофилами, поэтому эти клетки первые отзываются на инфицирование. Они включают адаптивный иммунный ответ, а также имеют особое назначение, требующее от них самопожертвование.

После того, как T-клетки прибыли в место инфицирования, нейтрофилы запускают процесс, называющийся аптозом или контролируемой смертью. В итоге высвобождается огромное число молекулы, называющимся эпидермальным фактором роста (EGF). Он гарантирует T-клеткам добавочный рост энергии, который нужен для окончания работы.