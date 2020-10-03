 

“Будьте бдительны!”: Звезда “Уральских пельменей” повеселил подписчиков оригинальным сватанием

03.10.2020, 19:53, Разное

Популярный комик и капитан команды КВН “Уральские пельмени” Андрей Рожков разместил на своей странице в Instagram видеопубликацию, в которой оригинальным образом попытался посвататься к коллеге по коллективу Илане Юрьевой. Пост знаменитости изрядно повеселил его подписчиков.
В кадрах опубликованного видео Андрей Рожков предстал в образе арабского “жениха” – с усами, бородой и надетым на голову национальным арабским головным убором. Компанию комику в импровизированном ролике составила его коллега по команде “Уральские пельмени” Илана Юрьева. С ярко выраженным “восточным” акцентом Рожков обратился к зрителям с вопросом о том, советуют ли они ему взять в жены вышеупомянутую “красотку”. При этом актер красочно описал достоинства предполагаемой “невесты”, а также упомянул, что сам уже имеет трех жен. Стоит отметить, что спутница хозяина аккаунта мастерски подыграла напарнику, с готовностью продемонстрировав все свои внешние прелести.

Оригинальный видеоролик Рожков сопроводил шуточным “объявлением”, напоминая своим соотечественникам о бдительности. “В Москве сексуально орудует арабский шейх” Всем девушкам хороших женихов, а остальным хорошего настроения!” – оптимистично заключил он.

Фолловеры комика быстро прониклись его веселым настроением и постарались в комментариях “продолжить” инсценировку. Так, кое-кто из подписчиков настоятельно порекомендовал имеющему трех жен “арабскому шейху” рационально рассчитывать свои силы, так как в противном случае его новая избранница запросто может найти себе другого жениха. В целом же большинство поклонников выразили восторг от шуточной постановки своего кумира. За несколько часов видеопост посмотрели более 35 тысяч посетителей микроблога.



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