 

Дмитрия Нагиева признали сексуальнее Егора Крида: В списке лидеров также Сергей Лазарев и Николай Басков

03.10.2020, 19:53, Разное

Подведены итоги опроса на звание самого сексуального мужчины России. В рейтинге Дмитрий Нагиев обошел Егора Крида, неожиданными стали и позиции Тимати, Сергея Лазарева и других звезд.
О проведении анкетирования рассказал сам Дмитрий Нагиев на странице своего профиля в соцсети Instagram. Интересно, что в ходе конкурса были опрошены порядка двух тысяч человек, в ТОП списка попали такие признанные красавцы из мира шоу-бизнеса, как Егор Крид, Николай Басков, Сергей Лазарев, Тимати, Оксимирон и другие. Однако все они не смогли покорить максимальное количество сердец соотечественников.

Победа в неофициальном рейтинге досталась Дмитрию Нагиеву, о чем он не преминул рассказать своим фанатам. Подпись, которой актер сопроводил публикацию, гласит, что он теперь является лучшим мужчиной. Стоит отметить, что звезде театра, кино и телевидения уже 53, в то время как многие его конкуренты по престижному рейтингу значительно моложе. Нагиев имеет арабские, немецкие и латышские корни, интересно, что его фамилия была получена дедом звезды в детдоме. В тюркских языках она означает «спаситель мира», однако российский актер четко придерживается православной веры.

В одном из интервью актер охарактеризовал себя, как «вождь сексуальной революции», а в 2016 году Forbes назвал его самым богатым российским актером. Дмитрий Нагиев признался, что «пытается держаться», поскольку хочет быть популярным и без подобных опросов. Поклонники актера и телеведущего отметили его спортивную форму и энергетику. Как пишет «Политэксперт», ряд комментаторов сравнил российского селебрити с зарубежными актерами Антонио Бендерасом, Брэдом Питом и другими.



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