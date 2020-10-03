Азербайджан назвал фейком запись «переговоров турецких военных» в Карабахе

03.10.2020, 19:48, Новости дня

Запись радиопереговоров якобы между азербайджанскими и турецкими военными о боевых действиях в Карабахе поддельная, сообщил глава пресс-службы минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

«Распространенная в армянских СМИ аудиозапись якобы переговоров азербайджанских и турецких военнослужащих по радиостанции в ходе боевых действий – не что иное, как фальшивый продукт спецслужб этой страны. Аудиозапись не имеет никакого отношения к боевым действиям», – сообщил Даргяхлы РИА «Новости».

Ранее армянская Служба нацбезопасности опубликовала в соцсетях материал, на котором, по данным ведомства, зафиксированы переговоры турецких военных и арабских наемников, принимающих участие в боевых действиях в Карабахе.

Вместе с тем в Азербайджане разделяют обеспокоенность международного сообщества по информации о боевиках с Ближнего Востока, участвующих в конфликте, сообщил замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзаев.

«Мы разделяем глубокую обеспокоенность международного сообщества, включая Российскую Федерацию, относительно имеющихся сведений об использовании наемников, террористов и боевиков из стран Ближнего Востока. К сожалению, этот процесс был активно начат армянской стороной в начале 90-х годов, когда армянские вооруженные силы активно применяли именно эти преступные элементы в процессе агрессии и оккупации наших территорий», – сказал ТАСС Рзаев.

Обострение конфликта в Карабахе началось в воскресенье. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

В среду МИД РФ выразил глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил информацию о переброске в Карабах боевиков джихадистских группировок из Сирии. Позже он уточнил, что более 300 сирийских «боевиков-исламистов, вывезенных ранее из района Алеппо, переброшены через турецкий Газиантеп в зону конфликта в Нагорном Карабахе (для участия в боевых действиях на стороне Азербайджана)». Французский лидер назвал эти данные «подтвержденным фактом».