 

В сенате США захотели отложить все важные вопросы из-за коронавируса

03.10.2020, 19:48, Новости дня

Республиканская партия США намерена отложить пленарные заседания сената из-за коронавирусной инфекции, сообщил лидер республиканского большинства Митч Макконнел.

«В понедельник я намерен добиться единогласного соглашения, чтобы сенат на протяжении последующих двух недель встречался для формальных сессий», – приводит слова сенатора РИА «Новости».

Такие сессии не требуют кворума, на них не рассматриваются наиболее важные вопросы.

«Ранее запланированная пленарная деятельность будет перенесена на срок после 19 октября», – указал Макконнелл.

Он отметил, что судебный комитет все же должен продолжить работу и собраться для начала процесса утверждения Эми Кони Барретт судьей Верховного суда.

Отмечается, что эта тема является одной из важнейших во внутренней политике США.

Ранее сообщалось, что у третьего республиканца-сенатора Рона Джонсона зафиксировали коронавирус. До вирус выявили у двух других сенаторов-республиканцев Тома Тиллиса (от Северной Каролины) и Майка Ли (от Юты).

Также глава Белого дома Дональд Трамп сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим предвыборный штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов.

Позже Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса. В Белом доме сообщали, что Трамп собирается продолжить работу, несмотря на выявленные симптомы вызываемого коронавирусом заболевания. Однако в субботу ночью президента США госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд. Специалисты центра приняли решение начать лечение Трампа препаратом «Ремдесивир».



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