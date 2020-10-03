Эксперт рассказал, как определить, не отслеживается ли выключенный смартфон

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03.10.2020, 19:31, Новости дня

Эксперт университета «Синергия» Роман Солдатенков дал несколько советов владельцам смартфонов, которые предполагают, что за ними ведется слежка.

По его словам, смартфон в выключенном состоянии можно отслеживать на местности только тогда, когда в нем установлены специальные маячки. В противном случае он «не общается» с передающими станциями, поскольку все цепи, обеспечивающие связь, разомкнуты.

Но маячки могут работать. Как же определить, установлены ли они в вашем устройстве? Для этого достаточно выключить гаджет и поднести его к музыкальной колонке, включенному радио или микрофону. На близком расстоянии все эти устройства начнут фонить, ели смартфон продолжает излучать сигналы. Попробуйте вынуть батарейку.



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