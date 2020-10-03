Платформа Tizen больше не поддерживает популярные соцчети и мессенджеры

03.10.2020, 19:31, Новости дня

Как стало известно, компания Facebook убрала все свои приложения из магазина Tizen Store. Таким образом, смартфоны, работающие на данной платформе, больше не позволяют своим владельцам пользоваться данной социальной сетью.

То же самое произошло с WhatsApp и Instagram. По словам экспертов, платформу Tizen уже окончательно перевели в разряд устаревших. Хорошо хоть это не стало неприятным сюрпризом для самих пользователей. О том, что поддержка указанных ресурсов прекратится, было официально объявлено еще в начале лета.

Владельцам смартфоном, пострадавшим от данного решения, рекомендуют задуматься о покупке более современных гаджетов. Технический прогресс идет вперед, отказываясь от всего устаревшего, подытоживают эксперты.