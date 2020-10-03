В Москве загорелось высотное здание
03.10.2020, 19:08, Новости дня
В Москве в высотном здании на Котельнической набережной начался пожар, сообщили в Главном управлении МЧС по столице.
«В 18:55, в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: Котельническая набережная, д. 1/15. По внешним признакам наблюдается дым», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Пожарные и спасатели прибыли на место, на данный момент ведутся поиски источника возгорания. Сведений о пострадавших пока не поступало.
Источник агентства в экстренных службах сообщил, что из окон 20-21 этажей идет густой белый дым.
Ранее в Подмосковье произошел взрыв, на территории автосервиса загорелись два металлических конейнера.
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