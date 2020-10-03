 

В Москве загорелось высотное здание

03.10.2020, 19:08, Новости дня

В Москве в высотном здании на Котельнической набережной начался пожар, сообщили в Главном управлении МЧС по столице.

«В 18:55, в оперативную дежурную смену поступило сообщение о пожаре по адресу: Котельническая набережная, д. 1/15. По внешним признакам наблюдается дым», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Пожарные и спасатели прибыли на место, на данный момент ведутся поиски источника возгорания. Сведений о пострадавших пока не поступало.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что из окон 20-21 этажей идет густой белый дым.

Ранее в Подмосковье произошел взрыв, на территории автосервиса загорелись два металлических конейнера.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Президент Польши выступил против усыновления детей однополыми парами

23.07 / Трамп расскажет о планах открытия школ

08.07 / Видео: Сербы взбунтовались

30.09 / В Минске помешали танцевальному протесту

05.08 / Купеобразный кроссовер Audi Q5 Sportback засняли без камуфляжа

11.09 / Поклонники устроили «паломничество» в СИЗО к Ефремову

03.09 / Столтенберг призвал Россию к полному и прозрачному расследованию отравления Навального

02.09 / Зарубежные политики назвали ситуацию с Навальным инструментом против России

21.09 / Площадки для игры в го появятся в музее-заповеднике «Владивостокская крепость»

18.07 / В ISU отреагировали на смерть фигуристки Александровской в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска