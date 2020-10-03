Названа опасность рыбной диеты

03.10.2020, 18:53, Разное

Медики рассказали, в чем заключается опасность рыбной диеты. По их словам, употребление большого количества этого продукта увеличивает риск развития бокового амиотрофического склероза – БАС.

В исследовании авторов научной работы приняли участие 294 пациента с данной патологией и 224 здоровых человека. Участников в заполняемых анкетах попросили указать, насколько часто они едят рыбу и откуда этот продукт попадает к ним на тарелку. Испытуемые ответили, что покупают его в магазинах, ловят в водоемах или же заказывают в ресторанах.

У всех участников были взяты образцы ногтей, чтобы провести масс-спектрометрический анализ. Он показывает концентрацию ртути в организме, которая скопилась за последние 1-1,5 года. Оказалось, что 61% больных БАС часто ели рыбу, а уровень данного вещества превышал предельные значения.