Эксперт Роскачества назвал настройки смартфона, которые лучше не трогать

03.10.2020, 9:53, Разное

Сейчас любой гаджет можно настроить под личные нужды и вкусы, однако есть ряд функций, от изменения которых лучше воздержаться. Эксперт Роскачества назвал те настройки, которые лучше не трогать, чтобы не нанести вред устройству.

Антон Куканов, руководящий центром экспертизы контролирующего ведомства, перечислил те опции, которые не стоит менять в телефоне. Вмешательство в них может привести не только к повреждению девайса и случайному уничтожению данных, хранящихся на нем, но и к потере гарантии от производителя. Иногда из-за обилия звонков и сообщений, особенно являющихся спамом, владелец включает блокировку для звонков. Однако такое ограничение следует внедрять очень внимательно, так как можно случайно заблокировать и нужную коммуникацию, например, для входящих со скрытых или неизвестных номеров. Это может помешать в работе и личном общении, ведь не все такие номера являются источниками спама.

Важно быть аккуратными и настраивая параметры универсального доступа, поскольку так можно активизировать некоторые возможности интерфейса, которые далее будет трудно отменить. Также эксперт призвал отказаться от использования для получения расширенных административных прав Jailbreak на iOS и root-доступ на Android-гаджетах. При отсутствии опыта и невнимательности есть все шансы получить в результате опытов с настройками неработающий смартфон, отключив важные для операционной системы опции.

Также, по данным «Ньюинформ», подобные действия относятся к негарантийным, что приведет к отказу в обслуживании и ремонте устройства. Еще одной проблемой может стать и просто невозможность дальнейших обновлений аппарата. Для того, чтобы избежать негативных последствий, как пишет «Инфореактор», специалист советует не трогать пароли доступа к смартфону, а также оставлять включенными функции определения его локации.