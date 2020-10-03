Мнение: Ковидобесы – экспансия

03.10.2020, 18:45, Разное

У меня личная “маленькая трагедия”: не могу последние недели слушать любимое радио – БизнесФМ, так как оно в каждом (!) новостном выпуске самым бесстыдным образом топит за маски и карантин, превратившись в натуральную “боевую радиоточку” ковидобесов.

И куды податься?! Беда еще в том, что альтернатив почти нет. Пытался спасаться на Авторадио (они меня меньше всего раздражают своим музыкальным репертуаром), сутки продержался – но тоже нет, музыка в больших дозах меня утомляет, я больше люблю “бормоталки”, чем “музыкалки”.

Вариант – “Эхо Москвы”, но они – тоже не вариант: во-первых, и там всем заправляют ковидобесы, во-вторых – у меня с ЭМ какая-то физиологическая несовместимость, хотя идеологически, казалось бы, они должны быть мне ближе всего. Но нет – много раз замечал: если их долго оставить бормотать, то рано или поздно в душе начинает нарастать безотчетное раздражение; думаю, эти их постоянные резкие переходы от откровенного хамства к полной слащавости расшатывают мой эмоциональный строй, как-никак, у меня Эмоции4, то есть слабоватые.

А куда еще? Удивительный в России ФМ-диапазон, “бормоталок” почти нет. Ковидобесы оседлали два канала – и, собственно, всё, “слушайте ваши любимую песню Валенки”. Выбора нет.