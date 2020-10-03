Мнение: За конфликтом в Карабахе слышен «голос Америки»

03.10.2020, 18:40, Разное

Взгляд из Ирана на войну в Нагорном Карабахе.

За конфликтом в Карабахе слышен «голос Америки»

Азербайджан и Армения вступают в полномасштабную войну.

Кризис в Нагорном Карабахе входит в новую фазу, при которой уже следует говорить даже не о вооруженном конфликте, а о настоящей полномасштабной войне.

При этом, и правительство, и Госдеп США демонстрируют, что испытывают некую удовлетворенность от того, как именно в последнее время развиваются события в Нагорном Карабахе. Похоже, что они даже приветствуют развитие и углубление конфликта. Конструирование кризисных моделей и инициирование политических кризисов в странах Центральной Азии уже давно стало своего рода стратегией внешней политики США, причем эту стратегию полностью разделяют и приветствуют в обеих основных политических партиях — как в Демократической партии, так и в Республиканской. В этом смысле, политические конкуренты практически не имеют никаких расхождений. Иными словами, можно утверждать, что для Вашингтона и его союзников, мир и стабильность в регионе Центральной Азии и на Кавказе являются крайне нежелательными сценариями. Или, уж точно, подобные задачи не будут для них приоритетными.

Что происходит в Карабахе?

Республика Азербайджан, после инцидента с его двумя военными вертолетами над территорией Нагорного Карабаха 27 сентября, начала систематический обстрел территории из тяжелого вооружения. Артиллерийский минометный обстрел территории осуществляется со стороны Азербайджана практически ежедневно. При этом, силы сепаратистов в Нагорном Карабахе, поддерживаемые Арменией, также утверждают, что вооруженные силы Азербайджана развязали против них полномасштабные военные действия и наносят им большой ущерб, так что первые ежедневно несут потери в людях и технике. Официальный Баку заявил, что его вооруженные силы вынуждены вести ответные боевые действия после «вооруженных нападений сепаратистов», в том числе, атаковать ряд целей на контролируемой сепаратистами территории, включая районы сосредоточения сил ПВО противника. Кроме того, военное руководство Азербайджана утверждает, что, по меньшей мере, один боевой вертолет, принадлежащий вооруженным силам республики, был сбит в результате «вооруженных атак» сепаратистов Нагорного Карабаха.

В минувший понедельник, в Фейсбук-аккаунте при так называемом правительстве «Республики Нагорный Карабах» появилось следующее сообщение: «Силы Азербайджана начали систематические боевые действия и ведут обстрел по всей линии соприкосновения на территории Карабаха». Пресс-секретарь правительства «Республики» также заявил, что вынужден был направить жителей Степанакерта, столицы самопровозглашенной Республики Нагорного Карабаха и политического центра контролируемого сепаратистами региона, в бомбоубежища, так как столица «Карабахской Республики» также подвергается постоянным обстрелам и бомбардировкам.

Обе стороны конфликта заявляют об убитых и раненых среди мирного гражданского населения в результате произошедших военных столкновений. Об ущербе, нанесенном гражданской инфраструктуре региона, жилым домам и коммерческим объектам, в результате обстрелов с обеих сторон из тяжелого вооружения, сообщил также ряд информагентств. Напомним, что регион Нагорного Карабаха, перед тем, как была провозглашена его «политическая независимость» от Баку, считался автономией под контролем Азербайджана. Уже не одно десятилетие, прошедшее после распада СССР Армения и Азербайджан ведут постоянный территориальный спор за район Нагорного Карабаха, временами перерастающий в вооруженный конфликт, сопровождающийся полномасштабными военными действиями. Вооруженный конфликт, перерастающий в ожесточенные бои, длится фактически с конца 80-х годов прошлого столетия, прерываемый иногда перемириями и переговорами, которые, как правило, заканчиваются безрезультатно. При этом Армения в ходе конфликта пытается получить поддержку государств-членов руководимой Москвой Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), поскольку сама также является страной-участником Договора. Азербайджан же в ходе конфликта постоянно пользуется поддержкой со стороны Турции.

Захват Азербайджаном двух населенных пунктов Нагорного Карабаха

В результате наступления, предпринятого вооруженными силами Республики Азербайджан, а также отхода вооруженных сил Армении, следующие населенные пункты, а именно Гараханбейли, Гервенд, Курадиз и Йухары Абдуррахманлы в Физулинском районе, и Бойук Марджанлы и Нюзгар в Джебраильском районе, оказались под контролем азербайджанских военных. Кроме того, согласно сообщениям Министерства обороны Республики Азербайджан о приграничных стычках на территории Карабаха с армянскими военными, под контролем азербайджанских военных оказались также некоторые господствующие на территории высоты — несколько высот в районе Агдары, и вершина Муровдаг.перешли под контроль азербайджанских военных. Вместе с тем, президент Республики Азербайджан Ильхам Алиев в ходе заседания Совета безопасности страны обратился к азербайджанскому народу с «поздравлениями» в связи с «освобождением» нескольких жилых районов автономии Нагорного Карабаха.

Усилия России по прекращению вооруженных стычек и насилия в Нагорном Карабахе

Главы российского и турецкого МИДов, Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров, в начале недели провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущее обострение отношений между республиками Армения и Азербайджан.

По словам источника, близкого к министерству иностранных дел Турецкой Республики, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с российским коллегой, а также возможные пути урегулирования нового витка напряженности между закавказскими республиками. Однако в МИД России не подтвердили информацию о переговорах с Турцией, зато сообщили о телефонных переговорах между главами МИД России и Армении. По информации российской стороны, Сергей Лавров указал своему коллеге, Зухрабу Мнацаканяну на необходимость скорейшего прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном.

Между тем, известно, что Азербайджан в ходе нынешнего конфликта в Нагорном Карабахе с соседней Армений пользуется, как и в течение предыдущего периода обострения отношений с Ереваном, поддержкой Турции. Глава правительства Армении, указывая на «вмешательство» в армяно-азербайджанский конфликт турецкой стороны, пытается заручиться поддержкой международного сообщества, чтобы тем самым создать давление на Анкару и побудить последнюю отказаться от имеющей место, по словам Еревана, «прямой военной поддержки» агрессии в регионе Азербайджана. Об этом сообщают некоторые мировые СМИ, в частности, международное информагентство «REUTERS». Согласно сообщениям информагентства, Ереван пытается добиться от международного сообщества «гарантий» невмешательства в военный конфликт между Баку и Ереваном турецкой стороны. Также известно, что в Ереване довольно сдержанно реагируют на предложения и инициативы российской стороны по посредничеству в разрешении конфликта. При этом в турецком МИДе фактически открыто говорят о «поддержке» в данном конфликте Республики Азербайджан, и заверяют, что предоставят в распоряжение Баку «любую необходимую помощь».

Роль США в текущем обострении карабахского конфликта

Как уже отмечалось, никак нельзя пустить из виду особую роль США в имеющей место эскалации напряженности в карабахском регионе. Известно, что посольства США, как в Баку, так и в Ереване, обратились ко всем находящимся в регионе американским гражданам с призывом «воздержаться» от посещения районов, где сложилась особо напряженная обстановка. Нельзя было не заметить, что эти предупреждения выглядели как заранее подготовленные, как если бы в американских дипучреждениях заранее знали о грядущем военном конфликте. Таким образом, возникает вопрос о том, как американское правительство могло узнать о возобновлении спустя почти четырехлетнего перерыва боевых действий в регионе. Также известно, что и министерство обороны Армении, фактически еще до начала активной фазы военных действий, уже объявило военное положение и призвало свои вооруженные силы к готовности «отражения военной агрессии». И снова все выглядело так, будто в Ереване также заранее знали о готовящихся активных действиях со стороны Баку.

В целом, по не лишенному оснований убеждению ряда наблюдателей, все имеющиеся факты говорят о том, что весь регион, а именно, обе стороны были готовы к новой войне. И, не снимая ответственности с Баку за фактически начатые именно Азербайджаном шаги к эскалации конфликта, никак нельзя характеризовать его действия как «внезапное нарушение мира», на чем настаивает официальный Ереван. К тому же, командование вооруженных сил Республики Азербайджан несколько раз подчеркивало, что военные силы республики и так полностью готовы к военному конфликту, и потому даже нет необходимости объявлять состояние боевой готовности. В Совете по мобилизации и боеготовности вооруженных сил Азербайджана заявили, что возможно с целью обороны границ страны придется задействовать резервистов и силы запаса, однако на данный момент в этом нет необходимости. Вместе с тем, спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай выступил с заявлением, призывающим обе конфликтующие стороны немедленно прекратить насилие в Нагорном Карабахе и вернуться к переговорному процессу. Вроде бы заявление вполне корректное, соответственно сложившейся ситуации, однако обнародовано оно было подозрительно быстро, едва только стала поступать первая информация о возобновлении боевых действий в регионе.

Необходимо напомнить, что Армения и Азербайджан, две республики Закавказья, получившие независимость после распада СССР, находятся с 1992 года фактически в состоянии перманентного военного конфликта, после того, как Нагорный Карабах был фактически аннексирован вооруженными силами Армении, поддержавшей местных сепаратистов, провозгласивших «полную независимость» бывшей автономии в составе Азербайджана, от Баку. И все усилия по урегулированию карабахского конфликта, предпринимаемые в рамках Минской группы при ОБСЕ, до сих пор не приводили ни к какому результату. Похоже, не приведут они к результату и в этот раз. Тем не менее, нельзя не констатировать, на основе всех вышеприведенных данных, то, что некая сила, которая вроде бы находится в тени, будто бы направляет и руководит действиями сторон, подталкивая их к возобновлению вооруженного конфликта.

https://inosmi.ru/politic/20201003/248242888.html – цинк

https://resalat-news.com/?p=30254 – оригинал на иранском