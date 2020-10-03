Ученые доказали, что коронавирус можно смыть

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03.10.2020, 18:17, Разное

Ученые сделали вывод, что коронавирус можно смыть. Для этого достаточно научиться в начале развития болезни правильно полоскать горло.
Если регулярно полоскать горло, то снижается вирусная нагрузка при заражении COVID-19. В первые дни после инфицирования болезнь активна в носоглотке. Исследование на эту тему было проведено на базе одной из клиник в Малайзии. Результаты показали, что облегчить течение заболевание поможет простой способ.

Люди, привыкшие при симптомах ОРВИ полоскать горло, знают, как работает этот метод. Обычно задействуются, как домашние растворы, так и аптечные лекарственные средства. Полоскание позволяет очистить от слизи ткани горла и «смыть» возбудителей инфекции.

В научной работе приняли участие пациенты от 22 до 56 лет с подтвержденным коронавирусом. Большинство из них – мужчины. У двух испытуемых присутствовали ожирение и астма.

Ученые сравнивали влияние полоскания горла три раза в день по 30 секунд с применением растворов. Первой группе выдавали 10 миллилитров жидкости с низкой концентрацией йода, второй – 20 миллилитров средства с эфирными маслами, третьей – обычную водопроводную воду, представители контрольной не выполняли данную процедуру.

Результаты медики оценили по вирусной нагрузке ПЦР-диагностики. Очищение было достигнуто на шестой день исследования. По этому показателю победителем стал йодовый раствор. В очищении неплохой результат показали также эфирные масла – 80%.



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