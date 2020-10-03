Эксперт рассказал о методах отслеживания выключенного смартфона

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03.10.2020, 18:17, Разное

Давно известно, что хакеры могут совершать незаконную деятельность посредством смартфона. Эксперт рынка мобильных технологий Роман Солдатенков рассказал, как злоумышленники могут отслеживать выключенный аппарат.
В эпоху высоких технологий любая, в том числе конфиденциальная информация оказалась под еще большей угрозой похищения. Также преступники могут отслеживать местонахождение человека по его смартфону. Выходом из этой ситуации принято считать выключение устройства. Однако, как оказалось, даже в таком случае хакеры могут отслеживать жертву, если устройство ее смартфон подготовлен для этого.

Как отмечает эксперт IT-индустрии Роман Солдатенков, существует способ определения геолокации даже в условиях выключенного девайса. Эта возможность появляется у онлайн-преступников, если в телефон встроены специальные маячки. Определить наличие таких устройств можно, проделав несложную операцию.

Следует приблизить смартфон к радиоприемнику или колонкам. Если в «умном телефоне» есть маячки для отслеживания, то устройство начинает фонить. Это происходит из-за того, что встроенные датчики проявят себя при отключении устройства. Также при наличии элементов для отслеживания выключенного смартфона аккумуляторная батарея будет разряжаться быстрее обычного. Как пишет «Слово и дело», проверка смартфона на наличие шпионящих элементов поможет защититься от кражи информации и других мошеннических действий.



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