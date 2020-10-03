Армен Джигарханян накануне 85-летия вновь счастлив с экс-супругой

03.10.2020, 18:17, Разное

Накануне 80-летия Армен Джигарханян шокировал своих поклонников, когда ушел от жены и повел под венец молодую избранницу. Спустя пять лет актер вновь удивил публику, вернувшись к экс-супруге Татьяне Власовой.

Бывшая жена нашла в себе силы и простила неверного мужа, а тема о пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской в их доме не обсуждается. Армен Джигарханян всегда интриговал поклонников тем, какие крутые повороты судьбы мог устраивать сам себе.

Впервые артист влюбился в стенах Ереванского драматического театра. Предметом его страсти стала коллега Алла Вановская, которая взаимностью ответила на его ухаживания. Актриса подарила ему дочь, которую назвали Леной. Однако после родов супруга начала патологически ревновать Армена Джигарханяна и даже набрасывалась на него с кулаками. Врачи диагностировали у нее хорею – неизлечимое психологическое расстройство. Поэтому актер ушел от любимой женщины и забрал с собой ребенка.

Через некоторое время в театре он встретил Татьяну Власову, уловив «запах своей женщины». Она была замужем за режиссером и как-то пожаловалась артисту, что в жизни ее ничего не радует. Армен Джигарханян посоветовал ей влюбиться, что она и сделала, выбрав предметом своей страсти его. Вскоре актера пригласили в Москву в театр «Ленком», и он уехал вместе со своей возлюбленной. Дочь Лена осталась у матери актера в Ереване.

В столице пара расписалась и поселилась в подвале при театре. Отсутствие нормальных условий для жизни молодоженов не огорчало, так как они верили в благосклонность судьбы. Вскоре Армен Джигарханян стал настоящей театральной звездой и снялся в картине «Здравствуй, это я», после чего проснулся знаменитым.

Первый удар судьбы настиг артиста, когда умерла его дочь Лена. Она переехала в Москву и пошла по его стопам. Накануне их совместного спектакля девушку и ее парня нашли мертвыми в гараже в автомобиле. Армен Джигарханян когда-то признался, что считает смерть дочери своей виной. С пасынком Степаном – сыном Татьяны Власовой, отношения у знаменитости не сложились.

В 90-е годы супруга решила переехать в США, а актер остался в РФ и ездил к ней в гости. Но такая ситуация перестала его устраивать, а в 71 год на горизонте знаменитости появилась 28-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская. Пианистка была поклонницей известного артиста и начала посещать все его спектакли в Киеве, добившись того, чтобы их представили лично. По окончании консерватории она решила переехать в Москву и позвонила актеру. Они встретились и пообедали вместе в ресторане. Потом она узнала, что Армен Джигарханян имеет проблемы со здоровьем и предложила ему помощь. Когда пианистка дежурила у его кровати в больнице, в СМИ заговорили об их романе. Кроме этого, актера задел тот факт, что супруга Татьяна так и не приехала к нему, даже узнав о микроинсульте.

Армен Джигарханян четыре года назад женился на своей молодой избраннице, а в 2017 году сбежал от нее, обвинив в воровстве. Причиной спора стал театр и квартира звезды. После развода он вернулся к Татьяне Власовой, которая приехала из США. Артист сожалеет о том, что предал ее и уверяет, что именно жена – жительница всей его жизни.