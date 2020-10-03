Германия отказала РФ в консульском доступе к Навальному

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03.10.2020, 18:08, Новости дня

МИД ФРГ отказал посольству РФ в консульском доступе к блогеру Алексею Навальному, следует из комментария российского МИД в связи с заявлениями в бундестаге, где был упомянут тезис о якобы отсутствующей у Москвы готовности к диалогу с Германией в рамках профильных двусторонних механизмов.

В ведомстве напомнили, что 24 сентября Генпрокуратура подготовила уже четвертый запрос об оказании правовой помощи в этой связи, который передан германской стороне, передает РИА «Новости».

«По-прежнему настаиваем на получении реакции на эти обращения», – подчеркнули в МИД.

Кроме того, «нет ответов на задаваемые с российской стороны вопросы по линии политического диалога, а также по дипканалам».

«Посольство РФ в Берлине получило отказ МИД ФРГ на просьбу о содействии в обеспечении консульского доступа к Навальному», – также указывается в сообщении.

В МИД подчеркнули, что при анализе ситуации надо учитывать и мнение немецких медиков: «Прибывшие в Россию немецкие врачи получили беспрепятственный доступ к Навальному, результатам его лечения в омской больнице и подписали документы о передаче пациента под их профессиональную опеку».

«Рекомендовали бы вдохновителям провокационной кампании, направленной на демонизацию РФ и подрыв двусторонних отношений, опомниться. Со своей стороны сохраняем готовность к открытому, честному и опирающемуся на факты диалогу по ситуации с Навальным», – заявили в МИД.

Также Москва расценивает как откровенную ложь заявления официальных представителей ФРГ о якобы отсутствующей в РФ готовности к диалогу с Берлином по профильным двусторонним механизмам в связи с ситуацией вокруг Навального. Отмечается, что в Германии «не снижается градус искусственно раздуваемой истерии в контексте ситуации вокруг Навального».

В МИД РФ напомнили, что не получила отклика и инициатива руководителей депутатских «групп дружбы» в Госдуме и бундестаге о проведении «конструктивного и беспристрастного расследования» инцидента.

Ранее в Германии заявили о связи возможных санкций против РФ с выводами ОЗХО.

До этого Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок».

Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность. 

Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме блогера следов отравляющих веществ.

Европейские политики отмечали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркивали, что блогер выжил благодаря действиям пилотов и омских врачей.



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