В организации экологической катастрофы на Камчатке подозревают Сергея Фургала

03.10.2020, 18:02, Разное

Управление следственного комитета (СК) по Камчатскому краю по факту отравления воды в районе Халактырского пляжа на Камчатке возбудило уголовное дело по статье 250 УК РФ «Загрязнение вод».

По предварительным данным следствия, засорение могло быть вызвано течью нефтепродуктов из коммерческого танкера, который мог принадлежать компании экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

– Следствие установило, что нефтяные танкеры часто арендовались предприятиями, предположительно связанными с Сергеем Фургалом, и использовались для перевозки металлолома в государства Азии, иногда суда использовались и по прямому назначению для перевозки нефтепродуктов. Несмотря на то, что Фургал в настоящее время находится в СИЗО по другому уголовному делу, его компании продолжают работать и могут иметь отношение к экологической катастрофе на Камчатке, — прокомментировал ситуацию представитель СК.

В СК добавили, что располагают версией причастности к загрязнению вод Авачинского залива и оппозиционера Алексея Навального, пребывающего в Германии. По мнению следствия, сотрудники ФБК могли быть причастны к инциденту.