В Одесской области стреляли на улице. Ранен мужчина

03.10.2020, 18:00, Новости дня

В городе Рени Одесской области неизвестный несколько раз стрелял на улице из огнестрельного оружия и ранил 50-летнего мужчину, сообщила полиция Одесской области 2 октября.

Врачи рассказали полицейским о стрельбе около 21.00. Сразу на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские рассказали, что мужчину ранили в туловище. Сейчас врачи предоставляют ему необходимую помощь.

Стрелявшего разыскивают. Полиция начала расследование по ст. 15 (покушение на убийство) и ст. 115 (умышленное убийство). Ему грозит лишение свободы на срок от семи до 15 лет.