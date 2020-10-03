 

Офис президента не хочет вводить жесткий карантин в Украине

03.10.2020, 18:00, Новости дня

В Офисе президента Украины пока не рассматривают возможность введения в стране жесткого карантина. Об этом высокопоставленный источник в ОПУ сказал “Украинской правде”.

“Мы видим тенденцию. Но эта тенденция прослеживается во всем мире. Мы внимательно следим за статистикой, президент ездит по регионам, общаемся с врачами на местах, председателями ОГА”, – сказал собеседник издания.

По его мнению, ситуация сейчас контролируемая.

3 октября в Украине зафиксированы антирекорды суточной заболеваемости (4661) и смертности от COVID-19 (92).

В целом с начала эпидемии в Украине COVID-19 заболело 222 322 человека, 4353 умерли.

Карантин в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Украине ввели 12 марта. С 11 мая в стране начали смягчать ограничения. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право самостоятельно ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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