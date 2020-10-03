Полина Полина Гагарина после развода вышла в свет с «любимым кавалером»

03.10.2020, 17:53, Разное

Известная российская певица Полина Гагарина после развода вышла в свет со своим «любимым кавалером». Таковым она считает подросшего сына Андрея. Вместе со своим наследником исполнительница посетила театр.

Полина Гагарина посмотрела спектакль Александра Молочного «Бульба.Пир». Она поздравила создателей и артистов с долгожданной премьерой, особенно свою подругу Екатерину Варнаву. Артистка пожелала знаменитости блистать на сцене.

В комментариях поклонники отметили, что на фото мать и сын выглядят как брат и сестра. Нашлись и те, кто подчеркнул, что после развода с Дмитрием Исхаковым Гагарина бувально помолодела.

Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что певица находится в романтических отношениях с саунд-продюсером Владимиром Чиняевым. Именно с ним Гагарина провела летний отпуск в Турции.