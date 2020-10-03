 

Анна Старшенбаум рассказала о перенесенной пластической операции

03.10.2020, 17:53, Разное

Известная российская актриса театра и кино Анна Старшенбаум откровенно призналась, что перенесла пластическую операцию. Она выразила благодарностью хирургу, который проводил оперативное вмешательство.
По словам Старшенбаум, если бы она сразу же обратилась к этому медику, то сэкономила бы много денег, нервов, а самое главное – здоровье. Звезда сериала «Психологини» призвала девушек не повторять ее ошибок. Она считает, что если и решаться на «эстетическую доработку» тела, то следует искать только профессионалов своего дела.

Подробнее о своей истории актриса пообещала рассказать немного позже. Пост на эту тему знаменитость сопроводила откровенным фото, сделанном в прозрачном черном наряде. В комментариях фолловеры отметили, что Старшенбаум итак выглядит прекрасно. Они не понимают, зачем было ложиться под нож хирурга.



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