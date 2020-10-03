 

Ксения Собчак боится своего возраста

03.10.2020, 17:53, Разное

Ведущая и блогер Ксения Собчак призналась, что начала бояться своего возраста. Этой осенью теледиве исполнился 39 лет.
Ксения Собчак на встрече с друзьями обсуждала тему того, почему седовласые знакомы для второго брака выбирают девушек 20-ти лет. Блогеру непонятна эта тенденция, поскольку оба представителя пары из разных поколений, у них нет общих интересов и одинаковых предпочтений в литературе.

Собчак не исключила, что мужчин привлекает хорошая кожа, присутствие восхищения в глазах и приятный запах. Она спросила у представителей сильного пола среди ее подписчиков, верны ли эти размышления. Также супруга Константина Богомолова добавила, что начинает переживать, поскольку ей уже тоже немало лет.

В комментариях подписчики успокоили Собчак, заявив, что ее очень любит муж. С ним теледива состоит в браке уже год.



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