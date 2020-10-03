Тесака похоронили в белом гробу

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03.10.2020, 17:48, Новости дня

На Кунцевском кладбище Москвы похоронили националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, проститься с ним пришли несколько десятков человек.

На входе людей осматривали правоохранители, передает канал 360.

Марцинкевича похоронили в открытом белом гробу, людям позволили проститься с ним и возложить цветы.

Также на церемонию пришел полковник ГРУ в отставке Владимир Квачков. Во время захоронения не было эксцессов или провокаций, отмечают СМИ.

Между тем, по данным Ura.ru, на церемонию прибыло около 2,5 тыс. человек. Многие из них – молодые люди в черных костюмах, отмечает издание.

Напомним, неонацист Максим Марцинкевич умер в челябинском СИЗО. СУ СК сообщил, что осужденный оставил предсмертную записку.

Следственный комитет по Челябинской области пока не нашел оснований считать, что смерть Марцинкевича носит криминальный характер.

В СК сообщили, что у Марцинкевича «был очень серьезный» мотив для лишения себя жизни.



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