Немецкий теннисист после победы обратился к семье на русском

03.10.2020, 17:48, Новости дня

Немецкий теннисист Даниэль Альтмайер в матче на «Ролан Гаррос» обыграл итальянского спортсмена Маттео Берреттини.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 7:6, 6:4, передает Sports.ru.

После игры он обратился к своей семье на русском языке.

«Спасибо вам за все, очень вас люблю», – сказал Альтмайер.

In on-court interview, Daniel Altmaier says "Thanks to all" in German, then to his family in Russian: "Thank you for everything. I love you so much" #RG20

(@Eurosport_RU) pic.twitter.com/0GdhQo6zVj

— Oleg S. (@AnnaK_4ever) October 3, 2020

Также он отметил, что очень упорно работал вместе с тренером, чтобы оказаться на матче такого уровня.

«Перед квалификацией я боролся с травмой, поэтому не был уверен, смогу ли сыграть. Надеюсь, болельщики на трибунах и телезрители получили удовольствие, потому что мне хочется их развлечь», – сказал он.