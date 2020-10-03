 

В РПЦ определились с вопросом захоронения Ленина

03.10.2020, 17:48, Новости дня

Владимира Ленина стоит убрать с Красной площади, сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

«Я не сомневаюсь в том, что раньше или позже тело этого человека будет захоронено. Другое дело, когда это произойдет, при каких обстоятельствах это произойдет», – сказал митрополит в эфире «России 24», передает «Интерфакс».

По его словам, Владимир Ленин – «изменник Родины», приехавший в Россию «на германские деньги», с ним «связано начало красного террора».

Ранее Союз архитекторов РФ сообщил, что принимаются заявки на всероссийский конкурс на лучшую концепцию по «ре-использованию» мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

Позже стало известно, что конкурс отменили.



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